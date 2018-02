På grund af snevejret vil der være færre togafgange mellem Næstved og Nykøbing Falster, oplyser DSB.

Næstved. Antallet af tog, der kører mellem Næstved og strækningen Nykøbing Falster-Rødby Færge, vil være halveret fra klokken 18 og resten af aftenen.

Det betyder, at der kun vil køre et tog i timen.

Det oplyser DSB's informationschef, Tony Bispeskov.

Beslutningen er taget af Banedanmark, der i tæt samarbejde med DMI har vurderet situationen.

Selv om meldingen for nu lyder, at det gælder resten af aftenen, er der risiko for, at det også kan have betydning for rejsende i morgen.

Men det er endnu ikke sikkert, fortæller Bispeskov. Han råder dem, der skal med toget til at tjekke rejseplanen før afgang.

Beslutningen om at aflyse afgangene sker på grund af risikoen for snefygning i området.

/ritzau/