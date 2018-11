Både over Øresund og Storebælt var vinden torsdag så stærk, at vindfølsomme køretøjer frarådes at køre over.

Der stod en kraftig vind ind på både Øresunds- og Storebæltsbroen torsdag morgen.

Det fik Vejdirektoratet til at fraråde vindfølsomme køretøjer at benytte de to broer.

Øresundsbroens forbindelse til Sverige blev dog igen farbar for de vindfølsomme køretøjer torsdag ved 11-tiden, oplyser Vejdirektoratet.

Forbindelsen mellem Sjælland og Fyn forventes derimod først farbar for de vindfølsomme køretøjer igen fredag.

De vindfølsomme køretøjer kan eksempelvis være lette lastbiler, motorcykler eller biler med trailere, som bør vente med at passere broen. Det fortæller vagthavende ved Vejdirektoratet Brit Osted Nielsen.

- Det vil jeg fraråde på det kraftigste, siger hun om at køre med trailer på broerne.

Også på to af de andre store knudepunkter over vand, Lillebæltsbroen og Farøbroerne, advarer Vejdirektoratet om kraftig vind. Dog ikke i en grad, der betyder, at nogle typer køretøjer frarådes at køre over broerne.

På Farø forventes det kraftige blæsevejr at være overstået natten til fredag. På Lillebæltsbroen må man forvente vind om ørerne indtil op af fredagen.

Der er umiddelbart ikke meldinger om, at de store færger skal være særligt påvirket af den kraftige blæst.

Trafikken er torsdag morgen ellers forløbet forholdsvist gnidningsfrist, fortæller den vagthavende kort efter klokken otte.

- Der har været et par småuheld, men ellers har trafikken faktisk kørt rigtig pænt her til morgen, siger Brit Osted Nielsen.

