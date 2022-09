Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis du undrer dig over, at du pludselig kan dufte en kraftig røglugt i Aarhus og omegn, så kan det skyldes, at vinden nu er vendt mod syd.

Det bærer røgen fra branden på Studstrupværket nord for byen ind over området.

Det oplyser Østjyllands Politi i et tweet.

Det var torsdag i sidste uge, at branden opstod på i en træpillesilo på Studstrupværket, og det har de seneste dage sendt en grim lugt ud i et enormt område.

Der er dog fortsat intet, der tyder på, at røgen er farlig.

»Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer fortsat, at røgen ikke udgør en sundhedsrisiko,« oplyste politikredsen onsdag.

Natten til torsdag kunne politiet så oplyse, at vinden nu er vendt mod syd, så den driver ind over Aarhus.

»Den vil stå direkte i syd omkring klokken 02.30, hvorfor der vil forekomme kraftig røglugt i Aarhus og omegn. Der gælder samme forholdsregler, som der tidligere er meldt ud,« lyder meldingen fra politiet.

Den pågældende silo har en kapacitet på hele 65.000 ton træpiller, og da branden brød ud, indeholdt den omkring 55.000 ton.

Det er endnu uvist, hvad der er årsag til varmeudviklingen og glødebranden i siloen, oplyste ejeren af værket, energiselskabet Ørsted, tidligere på ugen til Ritzau.

Men de cirka 106.000 aarhusianske husstande, der får fjernvarme fra værket, kommer ikke til at mærke, at nogle af træpillerne går op i røg.

»Den mængde træpiller, der er i siloen, svarer til den buffer, vi altid har i en varmesæson,« fortalte presserådgiver Carsten Birkeland Kjær.

Mange af de træpiller, der nu fjernes fra siloen af brandvæsenet, er i øvrigt ubeskadiget og kan bruges igen, understregede han.