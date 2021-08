Tirsdag eftermiddag blev en mand anholdt ved Rutebilstationen i Randers. Han var gået rundt der et stykke tid og spurgt forbipasserende, om de ville se hans penis.

Klokken var 13.26, da politiet fik anmeldelsen. Og efter endnu en anmeldelse, med et mere klart signalement af ham, førte politiet en patrulje til ham.

Det viste sig at være en 41-årig mand, og han blev, ifølge politiets pressemeddelelse, sigtet for at have forstyrret den offentlige orden.

Han blev desuden sigtet for overtrædelse af våbenloven, da han gik rundt med en bushammer i bæltet.

Senere blev det klart, at han faktisk også var hovedperson i en anden sag, der tidligere er beskrevet af Randers Amtsavis, hvor en kvinde havde anmeldt en blufærdighedskrænkelse.

Han havde befamlet hende flere gange, og så havde han også dårligt ånde, havde hun forklaret.

Ved hjælp af et billede, der var blevet taget af manden den dag, så kunne politiet hurtigt konkludere, at han også var skyldig i denne sag.

Den 41-årige mand blev derfor også sigtet for blufærdighedskrænkelse af en 19-årige kvinde.