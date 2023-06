»Må jeg røre ved dig, hvis jeg køber snus til dig?«

En nu 37-årig familiefar fra Nordsjælland forsøgte ifølge politiet ihærdigt at lokke en mindreårig skolepige til at stille sig til rådighed for hans seksuelle lyster.

Via Snapchat foreslog han den unge pige, at de med det formål kunne mødes i et forladt hus i nærheden af hans bopæl.

Og flere gange spurgte han hende også direkte, om han måtte tage hendes mødom.

Sådan lyder et af tiltalepunkterne i det yderst alvorlige anklageskrift mod manden, som B.T. netop har fået aktindsigt i.

Sammen med sin samlever er den 37-årige mand tiltalt for godt en håndfuld tilfælde af voldtægter og blufærdighedskrænkelser.

Han nægter sig skyldig.

Blandt ofrene er parrets egne børn – en søn og en datter – der ifølge tiltalen blev udsat for incest i årevis.

Også mandens stedsøster og fire andre unge piger blev ifølge anklageskriftet udsat for voldtægter og/eller blufærdighedskrænkelser.

Parret har været anholdt siden august sidste år. Kvinden ventes i næste uge at tilstå anklagerne mod hende, mens manden nægter sig skyldig.

Ifølge anklageskriftet mod den 37-årige far nøjedes han ikke med at udsætte både sin egen datter og søn for incest.

Børnene blev også tilskyndet til mindst et par gange at have samleje med hinanden, ligesom faderen ifølge tiltalen »formåede« sønnen til at deltage i en voldtægt af en ung pige, der med reb var bundet op til en krog i loftet i familiens stue.

Da Nordsjællands Politi i august sidste år anholdt forældreparret, fandt man på bopælen blandt andet en ulovlig tåregasspray og en smule hash.

Begge parrets børn begyndte ifølge anklagerne at blive voldtaget af begge forældrene fra syvårsalderen.

Det skete angiveligt rutinemæssigt. For sønnen i perioder ugentligt og for datteren i perioder dagligt.

Efter anklagemyndighedens opfattelse udnyttede forældrene deres fysiske og psykiske overlegenhed for at kunne misbruge børnene.

Blandt andet fik børnene ting og penge som modydelse, ligesom forældrene truede med, at de ville komme i fængsel, hvis de blev anmeldt til politiet.

I enkelte tilfælde blev overgrebene også optaget på video og billeder, fremgår det af anklageskriftet.

Selvom den sigtede mor har skiftet navn under sin varetægtsfængsling, er begge forældre beskyttet af et navneforbud.

Da de forurettede børn ifølge retsplejeloven også har et ubetinget krav på anonymitet i forhold til offentlig omtale, har B.T. udeladt en række konkrete detaljer af tidsmæssig og geografisk karakter.