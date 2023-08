Da en patruljebil natten til lørdag forsøgte at stoppe en motorcyklist, var det nær gået helt galt.

Politibilen forulykkede nemlig og endte i grøften.

Det bekræfter vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Jesper Mortensen, over for B.T.

Episoden fandt sted på Høngvej vest for Slagelse omkring klokken to natten til lørdag, da betjente i en patruljebil ville stoppe en motorcyklist til et rutinemæssigt tjek.

»Da de forsøger at bringe den pågældende til standsning, sætter motorcyklisten hastigheden op og vil ikke stoppe,« fortæller vagtchefen.

Under den efterfølgende biljagt – eller 'eftersættelse' som det hedder i politijargon – mistede føreren af patruljebilen herredømmet og kørte i grøften, hvor politibilen landede på siden.

»De havde ikke en chance for at følge med. Heldigvis skete der ingen personskade, og betjentene kunne selv komme ud af bilen,« siger Jesper Mortensen.

På grund af tidspunktet var der ingen andre trafikanter indblandet i uheldet.

Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer dog folk i området til at henvende sig, hvis de på nogen måde har oplysninger, der kan kaste lys over sagen.

Motorcyklisten er nemlig fortsat på fri fod.

Oplysninger i sagen kan gives til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 114.