En 54-årig kvinde fik tirsdag aften stjålet en speciel guldring af en mand, der udgav sig for at ville købe den.

Kvinden havde nemlig haft ringen til salg på Den Blå Avis.

Men da den interesserede køber, der kaldte sig Jesper, kom for at købe den, endte han i stedet med at stikke af med ringen, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

'”Jesper”, skrev til hende, at han gerne ville købe ringen, og de aftalte at mødes ved kvindens hus. Manden kom som aftalt, og de holdt god afstand til hinanden på grund af corona-forholdsreglerne,' skriver politikredsen og tilføjer:

'Da manden bad om at se nærmere på ringen, lagde hun den fra sig, så han kunne tage den. Han tog den hurtigt i hånden, sagde ”god dag” og løb herefter fra stedet uden at have betalt. Kvindens mand løb kortvarigt efter, men måtte opgive jagten.'

Det er endnu ikke lykkes politiet at opspore manden via korrespondancen med kvinden, oplyser politiet, der samtidig beskriver 'Jesper' på følgende måde:

• Ca. 18-20 år

• Lys hudfarve og kort, lyst hår

• Ca. 185-190 cm, spinkel

• Iført lyseblå dunjakke, sorte Armani-sketchers og koboltfarvede jeans

• Talte dansk

'Guldringen har et specielt udseende, og Østjyllands Politi hører gerne fra dig, hvis du ser den sat til salg, eller får tilbud om at købe den. Den har indgraveret teksten ”Per Borup 750 PB”,' oplyser Østjyllands Politi.