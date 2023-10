Han hed Young, Nathanel Young.

Og han kom til at dø ung.

Lørdagens omfattende overraskelsesangreb på Israel fra terrororganisationen Hamas i Gaza kom blandt mindst 400 andre ofre også til at koste den 20-årige brite livet.

Han var født i England, hvor han også gik i jødisk skole, men gjorde siden tjeneste i den israelske hærs 13. bataljon. Her havde han nu rang af korporal, skriver Sky News.

Det fremgår ikke direkte, på hvilken måde Nathanel Young mistede livet. Kun at det skete ved grænsen til Gaza i forbindelse med angrebet fra terrororganisationen Hamas.

I et opslag på Facebook erklærer hans knuste familiemedlemmer deres store sorg.

De hylder ham blandt andet for hans store livsglæde og anseelse - både i familien og blandt de soldaterkammerater, som han boede sammen med i et hus nord for Tel Aviv.

»Han elskede sin familie og venner, og var elsket af alle. Han elskede musik og var en talentfuld DJ.«

»Altid villig til at gå langt for sine kære. En fantastisk onkel og bror. Han var så glad og trivedes i Israel. Han elskede landet,« fastslår familien.

Og fra hans bror lyder det yderligere til Sky News:

»Nathanel har altid haft en stærk jødisk stolthed. Fra en ung alder har han altid ønsket at spille en vigtig rolle ved at forsvare sit land - det var noget, han talte meget om.«

En anden britisk statsborger - den 26-årige Jake Marlowe - har siden lørdag morgen været sporløst forsvundet som følge af Hamas-angrebet på Israel.

Han arbejdede som sikkerhedsvagt på en dansefestival tæt på grænsen til Gaza, hvor snesevis af festivalgæster meldes dræbt af angribende Hamas-terrorister.

Jake Marlowe nåede i de tidlige morgentimer kun at fortælle sin mor i England over mobilen, at der blev angrebet med raketter.

En time senere beroligede han i en sidste sms sin mor med, at han var o.k., men siden har hans skæbne været uvis.