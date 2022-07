Lyt til artiklen

Politiet er lige nu til stede med flere betjente i forbindelse med en undersøgelse i et villakvarter i Løsning ved Hedensted.

Det bekræfter Sydøstjyllands Politi over for B.T.

Undersøgelsen er iværksat på baggrund af et 'mistænkeligt forhold'.

»Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad det er.«

»Folkene derude skal lige have lidt luft til at finde ud af det hele. Og så melder vi noget ud. Men jeg kan sige, at der er ingen døde eller sårede,« oplyser vagtchef Rune Nielsen.

Vagtchefen tilføjer, at man fik anmeldelsen allerede klokken 8.02 i morges, hvorefter man kørte mod en adresse i Løsning.

Politiets hunde er også med til at undersøge forholdene sammen med uniformerede og civilklædte betjente.

Rune Nielsen kan ikke sige, hvornår politiet er færdige med deres arbejde på stedet.

B.T. følger sagen.