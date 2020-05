Der er lørdag eftermiddag udbrudt brand i en villa på Amager.

Villabranden er sket på Stenlandsvej. Politiet gør her opmærksom på, at der er udvikles røg fra stedet.

Derfor opfordres borgere i nærheden til ikke at opholde sig i 'røgfanen', som Københavns Politi skriver på Twitter.

Derudover skal man lukke for døre og vinduer, lyder opfordringen.

Københavns Politi oplyser, at man modtog anmeldelsen om branden klokken 12.43.

»Vi ved, at branden opstod i husets carport. Branden har så spredt sig til huset og videre til nabohuset. Der er ingen tilskadekomne,« oplyser vagthavende ved Københavns Politi, Henrik Brix.

I selve huset befandt sig én voksen og to børn, mens der i nabohuset var en voksen til stede. Alle kom ud i god tid.

På nuværende tidspunkt er det ikke til at fastslå, hvad forårsagede branden.

»Men en carport tænder jo ikke sig selv. Det kan være mange ting. En skraldespand, en ukrudtsbrænder eller noget andet. De må vi have snakket med folk derude for at få en forklaring,« forklarer Henrik Brix.

Før dette kan ske, skal branden slukkes helt. Nabohuset er slukket, mens der fortsat arbejdes på det hus, hvori branden opstod.

»Slukningsarbejdet pågår, og det vil det gøre i noget tid endnu,« siger Henrik Brix afsluttende.