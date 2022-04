En person er fredag fundet omkommet i en villa, der er udbrændt i Vig.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter:

»Ældre villa på Næbbevej udbrændt,« lyder det i tweetet, som fortsætter:

»En person fundet omkommet.«

Både politiet og brandvæsnet arbejder i øjeblikket på stedet.

»Brandårsagen skal undersøges,« oplyser politiet.

Politikredsen oplyser derudover, at det for nuværende ikke er muligt at oplyse yderligere om sagen.

B.T. følger sagen.