En villa i Horsens stod mandag i flammer.

Den står ikke tid at redde, så nu venter man på, at den brænder ud.

B.T. har forgæves forsøgt at få fat på Sydøstjyllands Politi. Til Horsens Folkeblad fortæller vagtchef Steffen Wolf, at det er brandvæsnets vurdering, at der bør foretages en kontrolleret nedbrænding.

På billeder fra stedet kan man se, at store dele af huset allerede er brændt ned.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Der var ingen personer inde i huset, da branden brød ud, så ingen har været i fare,« fortalte vagtchefen Horsens Folkeblad.

Branden blev anmeldt klokken 12.41.

Det vides ikke, hvor længe det vil tage for huset at brænde ud.

Desuden er der endnu ingen meldinger om, hvordan branden opstod.