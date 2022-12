Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ingen kom til skade, da der lørdag aften gik ild i en villa i Værløse på Rolighedsvej.

»I anmeldelsen fik vi at vide, at alle var på vej ud,« siger Michael Dalby, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Han oplyser, at ingen kom til skade, og at alle er ude af bygningen.

»Der var heller ikke risiko for spredning,« siger han.

Flammerne stod op fra huset tidligere lørdag aften. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Flammerne stod op fra huset tidligere lørdag aften. Foto: presse-fotos.dk

Ilden er nu slukket og brandvæsnet arbejder på at sikre sig, at al form for ild er helt slukket i huset.

Desværre er det meget medtaget.

»Det står ikke til at redde,« lyder det fra Michael Dalby.

Årsagen til branden kender man ikke endnu.