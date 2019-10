Tre piger på 15 år måtte tidligt søndag morgen flygte ud af et brændende hus i den sjællandske by Helsinge.

Pigerne lå og sov i huset på Nellerødvej, da der pludselig brød i husets anneks og garage.

»Husets anneks er noget beskadiget. Det må man sige,« fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi, Flemming Hansen, til B.T. søndag formiddag.

På det tidspunkt var brandvæsenet stadig i gang med efterslukningen på stedet.

Annekset til en Villa i Helsinge blev hårdt medtaget, da det tidligt søndag morgen brød i brand. Foto: Michael Vestergaard/Byrd

Pigerne var alene hjemme, da branden brød ud.

To af dem sov i selve huset, mens den tredje lå i annekset. Hun blev reddet ud af en nabo, som også sørgede for at komme de to andre piger til undsætning.

Den ene pige blev kørt på skadestuen til observation for røgforgiftning, men ellers slap pigerne fra branden uden skader.

Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden er.