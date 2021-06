Voldsom brand i villa i Thy.

»Der er stadig ild i huset, men alle beboerne er reddet ud og i god behold,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Henrik Nielsen.

Han fortæller, at huset er meget medtaget, og at man fortsat forsøger at slukke flammerne.

Der er ingen røggener, uddyber han.

Villaen ligger på Norvejen i Thy.

Opdateres...