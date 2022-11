Lyt til artiklen

Opdateret: 'Kurven' er knækket, lydet det fra beredskabet, men der venter et større efterslukningsarbejde, som forventes at vil vare en til to timer.

Hovedstadens Beredskab er rykket ud til en villa på Agerlandsvej på Amager.

Det er sket efter adskillige meldinger på 112 om brand, skriver de på Twitter.

Efter ankomst på stedet har de konstateret, at villaen er overtændt.

Der er derfor indsat røgdykkere for at slå branden ned.

På billederne fra stedet kan det ses, hvordan der står kraftig røg op, samt hvordan der er store flammer.

B.T. følger sagen.