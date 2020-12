En beboer i en villa uden for Skælskær vågnede torsdag morgen til en ubehagelig nytårsoverraskelse.

Hans hus brændte.

»Ifølge vores oplysninger blev han vækket af røgalarmen og fik selv alarmeret brandvæsenet,« lyder det fra Michael Gravgaard, indsatsleder ved Slagelse Brand og Redning til B.T.

Men den ene person, der befandt sig i toplansvillaen nytårsmorgen, fik ved egen hjælp reddet sig ud af huset på grund af den bippende lyd fra røgalarmen.

Der var synlige flammer i huset. Foto: Byrd/Morten Bøgh Sørensen Vis mere Der var synlige flammer i huset. Foto: Byrd/Morten Bøgh Sørensen

Mange brandfolk på plads. Foto: Byrd/Morten Bøgh Sørensen Vis mere Mange brandfolk på plads. Foto: Byrd/Morten Bøgh Sørensen

Brandvæsenet nåede frem til toplansvillaen ved Ærtebjergvej øst for Skælskør lidt over kl. 10, og her var der allerede godt gang i flammerne.

»Da vi kommer frem, er en tilbygning til villaen fuldstændigt overtændt,« siger indsatsleder Michael Gravgaard.

Han regner indtil videre med, at ilden er startet i et fyr i tilbygningen, hvorfra ilden hurtigt spredte sig til selve huset.

»Det er sket via åbenstående døre, og i huset er branden også løbet under taget, men over loftet, og vi måtte arbejde ret intenst på at få den slukket,« siger indsatslederen til B.T. kort før kl. 13.30, hvor efterslukningen stadig var i gang.

Branden spredte sig under taget, Foto: Byrd/Morten Bøgh Sørensen Vis mere Branden spredte sig under taget, Foto: Byrd/Morten Bøgh Sørensen

Og der er ikke meget tilbage at redde i villaen.

»Huset er fuldstændigt raseret af branden. Det er meget ødelagt,« konstaterer Michael Gravgaard fra Slagelse Brand og Redning.

Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, som B.T. også har været i kontakt med, skal branden nu undersøges nærmere i de førstkommende hverdage.