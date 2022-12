Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Midt- og Vestjyllands Politi blev klokken 13.50 kaldt ud til en brand i en villa på Heimdalsvej i Holstebro.

Ilden har udbrændt både stue og udestue i huset, som ikke står til at redde.

Heldigvis kom ingen til skade.

»Der var en af beboerne, der skulle tænde brændeovnen med noget tændvæske, og det gik galt,« siger vagtchef Ole Vanghøj.

Branden er slukket, men dele af huset står ikke til at redde. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Branden er slukket, men dele af huset står ikke til at redde. Foto: presse-fotos.dk

Ilden tog fat i gardinet og bredte sig.

»Man skal passe meget på, når man tænder for brændeovnen – og så advarer vi selvfølgelig imod at bruge former for opvarmning, der er lavet til at bruge udendørs,« siger Ole Vanghøj.

Her henviser han blandt andet til de historier, der har været om danskere, der tænder en minigrill og lignende indendørs for at varme hjemmet op på en billigere måde.