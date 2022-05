Et slagsmål mellem to mænd er tilsyneladende endt langt mere voldsomt end et par enkelte slag.

I hvert fald har slagsmålet betydet, at flere betjente og en politihund lørdag aften måtte skynde sig ud til Bjergmarken i Holbæk på Sjælland.

Her er et større boligområde blevet afspærret, og begge mænd er havnet på hospitalet.

»Vi har her til aften fået anmeldt, at der har været et slagsmål mellem to mænd. De er nu på hospitalet,« siger vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Du siger, at de nu er på hospitalet, men kan du sige nærmere, hvordan de har det efter slagsmålet?

»Det er der ikke oplyst om lige nu,« siger han.

Kan du sige noget, hvorfor de er kommet op af slås så voldsomt?

»Nej, det er der ikke kommet nogen oplysninger om endnu,« siger vagtchefen.