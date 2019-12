34.000 lattergaspatroner gemt på et lager i en kiosk i Valby.

Det var, hvad Sikkerhedsstyrelsen opdagede under et kontrolbesøg hos kioskejeren.

Kort efter blev kioskejeren politianmeldt som følge af fundet.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

»Når vi finder så store mængder lattergaspatroner, og når der desuden ligger mange brugte patroner uden for kiosken, tyder alt på, at der sælges lattergas til misbrugsformål. Derfor vil vi forbyde kioskejeren at sælge lattergaspatroner og desuden politianmelde ham for det ulovlige salg,« siger juridisk chef Sikkerhedsstyrelsen, Trine Lyhne.

Til at begynde med var det Fødevarestyrelsens Rejsehold, som tog det første skridt i sagen.

Rejseholdet havde en mistanke om et ophav af lattergaspatroner, efter der blev fundet kasser med mundstykker, der passede til lattergaspatroner.

Sikkerhedsstyrelsen blev derfor tilkaldt for at undersøge kiosken og dens lager nærmere. Og det var her, man fandt frem til den store mængde af lattergaspatroner, som blev vurderet til ulovligt salg til misbrugsformål.

Kioskejeren bliver sigtet for ophavet af lattergaspatroner i sin kiosk. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kioskejeren bliver sigtet for ophavet af lattergaspatroner i sin kiosk. Foto: Mads Claus Rasmussen

Udover 34.000 små lattergaspatroner blev der også fundet 300 store lattergaspatroner, som hver målte 900 millimeter.

Mængden af lattergaspatroner var større end tidligere set, skriver Sikkerhedsstyrelsen. Derfor fik kioskejeren en partshøring med to dages frist til at forklare mængden af lattergaspatroner. Partshøringen ændrede dog ikke på Sikkerhedsstyrelsens opfattelse af, at ophavet var tiltænkt ulovligt salg. Politianmeldelsen af kioskejeren står derfor ved magt.

Ifølge produktsikkerhedsloven er det forbudt at sælge lattergaspatroner til ikke-sikre formål - for eksempel til beruselse. Dette gælder både på internettet og på fysiske salgssteder såsom kiosker.

Lattergas kan som middel til beruselse give alvorlige skader på helbredet, og det kan i værste fald medføre kvælning.