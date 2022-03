En 62-årig mand blev natten til mandag udsat for et rent drama, da han hørte støj inde i sin stue.

Da han gik ind i stuen, kunne han se, at en fremmed person var i færd med at fylde tyvekoster ind i hans bil ude i carporten.

Den 62-årige reagerede prompte med at råbe så højt, han kunne. Det fik den fremmede til at true med at stikke ham med en kniv, hvis han ikke gik ind igen.

Herefter udviklede dramaet sig.

Gerningsmanden gik hen mod den 62-årige, mens han fægtede med en kniv. Den 62-årige forsøgte at holde ham væk, men det lykkedes alligevel gerningsmanden at stikke ham i armen.

Herefter satte gerningsmanden sig ind i den 62-åriges bil og kørte fra stedet med bagsmækken åben, så flere af tyvekosterne fløj ud.

Herefter ringede den 62-årige hurtigt til politiet, der klokken 1.27 natten til mandag sendte flere patruljer til stedet.

Det førte til en længere eftersættelse, indtil gerningsmanden et sted mellem Hadbjerg og Halling påkørte den patruljebil, der kørte efter ham, så denne ikke kunne køre videre.

En anden patrulje tog over og fandt den stjålne bil efterladt i en indkørsel på Langskovvej i Hadsten.

Gerningsmanden var ingen steder at se, og der blev derfor sendt hunde ud for at finde spor efter ham.

Det viste sig dog, at han havde stjålet en ny bil på Langskovvej, og hundepatruljen hoppede derfor ind i bilen igen.

Eftersættelsen fortsatte til Hjortshøj, hvor gerningsmanden igen efterlod den stjålne bil og fortsatte sin flugt til fods.

Også denne gang blev der sendt politihunde i hælene af ham, og efter cirka 30 minutters søgning fik en af hundene fært og fortsatte med at gå cirka 1,5 kilometer mod syd, hvor den 31-årige mand blev fundet i et skur i en have.

Han forsøgte i første omfang at stikke af, men blev tilbageholdt med hjælp fra en af politihundene, hvorefter han blev anholdt.

Østjyllands Politi fremstiller mandag klokken 13 i Retten i Aarhus den 31-årige mand, der foreløbig sigtes for røveri mod person i egen bolig, overtrædelse af knivloven og brugstyveri af biler.