Fredag aften stod en mand og røg en cigaret på en første sal.

Det lyder ikke i sig selv ualmindeligt. Men det var det. For det var ikke mandens eget hus, han nød den smøg i.

Det var heller ikke en god vens. Men derimod en fremmeds hus, manden havde begivet sig ind i.

Det skriver Sjællandske Nyheder, der har talt med Nordsjællands Politi.

»Der var ikke ødelagt noget, men husejeren bad den fremmede mand om at vente på stedet, indtil politiet kom frem. Og det gjorde han,« fortæller Charlotte Tornquist, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, til Sjællandske Nyheder.

Manden var gået ind i huset via en ulåst terrassedør, og der er ikke noget, der tyder på, at han har nuppet noget. Derfor er det heller ikke udelukket, at sigtelsen, der lige nu hedder indbrud, bliver ændret til ulovlig indtrængen, oplyser politiet

Før at der kan være tale om et indbrud, skal to forhold i straffeloven nemlig være overtrådt. For det første skal tyven være trængt ind i huset, og for det andet skal tyven også have stjålet noget.

Tyveri bliver i sin mildeste form straffet med en bøde. Er der tale om ulovlig indtrængen, har en person uberettiget skaffet sig adgang til steder, der ikke er offentlige – altså eksempelvis en fremmeds hus.

Ulovlig indtrængen kan straffes med en bøde eller fængsel op til seks måneder.

Hvorfor og hvad manden lavede i huset, er uklart, men der kan muligvis være psykiske årsager til, at han havnede der, vurderer politiet.