Statsadvokaten har haft Tibetsagen i 12 måneder, før der blev truffet beslutning om tiltale.

København. Selv om Folketinget gennem flere år fik vildledende og urigtige oplysninger af politiet om Tibetsagen, munder dette ikke ud i en straffesag.

Det skyldes, at forholdet er forældet, fastslår Statsadvokaten i København.

Tirsdag har statsadvokat Lise-Lotte Nilas besluttet at tiltale to politiledere for at have løjet i Københavns Byret om Tibetsagen.

Men hun mener desuden, at de to mænd også indirekte førte Folketinget bag lyset. Det skete, da de kom med "urigtige og vildledende oplysninger til brug for besvarelse af spørgsmål fra Folketinget", hedder det i en pressemeddelelse.

Imidlertid er denne påståede tjenesteforsømmelse forældet efter straffelovens regler, og derfor rejses der ikke en straffesag om denne side af sagen, oplyser Lise-Lotte Nilas.

Tibetsagen drejer sig om politiets opførsel blandt andet ved statsbesøget af Kinas præsident Hu Jintao i 2012.

Indsatsen var vendt imod borgere, der ville protestere mod stormagtens behandling af Tibet. Betjente greb ind og hindrede folk i at ytre sig og forsamle sig. Præsidenten måtte ikke se Tibets flag, besluttede politiet.

Imidlertid fik politikere i Folketingets retsudvalg ikke sandheden at vide, da de stillede spørgsmål. I 2012, 2013, 2014 og i 2015 fik Folketinget svar, der på flere punkter var "objektivt urigtige, vildledende eller ufyldestgørende", fastslog Tibetkommissionen i december sidste år.

Da politidirektør Thorkild Fogde i september 2015 opdagede, at der faktisk lå en ordre, hvilket hans folk indtil da havde benægtet, bad han Den Uafhængige Politiklagemyndighed om at opklare sagen.

Han mente, at der i politiet kunne være begået embedsmisbrug eller tjenesteforsømmelse. Men han var altså for sent ude.

Dog er sagen om falsk forklaring for retten ikke forældet, mener statsadvokat Lise-Lotte Nilas. Derfor har hun tiltalt de to politiledere for at have løjet i retten.

- Der er tale om et meget, meget omfattende materiale, siger hun om årsagen til, at statsadvokaten først har besluttet sig 12 måneder efter at have modtaget efterforskningen fra politiklagemyndigheden.

Desuden ønskede statsadvokaten at vente på Tibetkommissionens beretning, der kom i december, forklarer hun.

