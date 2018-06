Dronebilleder viser enorme ødelæggelser på Holbæk Sygehus, hvor fire bygninger er totalt udbrændte.

En voldsom brand raserede natten til onsdag fire bygninger tilhørende Holbæk Sygehus. 15 personer var på arbejde i bygningerne, men takket være en hurtig medarbejder kom ingen mennesker til skade, fortæller vicedirektør på Holbæk Sygehus Knut Borsch-Johnsen.

»En medarbejder opdagede ilden meget hurtigt og fik varslet de andre, så de kom ud, uden at nogen kom til skade,« fortæller han.

50 ton kitler, dyner og sengelinned gik op i røg. Tre bygninger står ikke til at redde, mens en fjerde skal gennemgå omfattende restaurering.

»De tre bygninger skal bygges op fra grunden, og så skal vi finde ud af, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kommer til at genopbygge den fjerde,« siger Knut Borsh-Johnsen.

80 brandfolk og 20 brandbiler er natten til onsdag sat ind for at slukke en omfattende brand på Holbæk Sygehus. Det oplyser Vestsjællands Brandvæsen. Det skriver Ritzau, onsdag den 6. juni 2018.. (Foto: Mathias Øgendal/Ritzau Scanpix) Foto: Mathias Øgendal Vis mere 80 brandfolk og 20 brandbiler er natten til onsdag sat ind for at slukke en omfattende brand på Holbæk Sygehus. Det oplyser Vestsjællands Brandvæsen. Det skriver Ritzau, onsdag den 6. juni 2018.. (Foto: Mathias Øgendal/Ritzau Scanpix) Foto: Mathias Øgendal

Samlet er et areal på mere end 4.000 kvadratmeter – svarende til fem parcelhusgrunde – brændt ned.

Branden opstod i en bygning, der indeholder et vaskeri som leverer rent tøj, kitler og linned til alle sygehusets afdelinger. De to andre udbrændte bygninger indeholder depot og kontorer, mens den fjerde delvist udbrændte bygning indeholder varmtvandsanlægget, der leverer varmt vand til hospitalet.

I syv timer var sygehuset lukket for nye patienter, men takket være hospitalernes nødforsyning gik branden ikke ud over behandlingen af patienterne.

»Jeg er imponeret over, hvor lille konsekvens, branden har haft for patienter. Både nu og på længere sigt. Vi har holdt hele hospitalet åbent. Både operationsgang, skadestuen, akutmodtagelsen og alle sengeafdelinger. Til alle de vitale funktioner har man lokale varmvandsanlæg, der kan opretholde forsyningen, hvis der kommer forsyningssvigt, som der gjorde i forbindelse med branden,« siger Knut Borsch-Johnsen.

80 brandfolk og 20 brandbiler er natten til onsdag sat ind for at slukke en omfattende brand på Holbæk Sygehus. Det oplyser Vestsjællands Brandvæsen. Det skriver Ritzau, onsdag den 6. juni 2018.. (Foto: Mathias Øgendal/Ritzau Scanpix) Foto: Mathias Øgendal Vis mere 80 brandfolk og 20 brandbiler er natten til onsdag sat ind for at slukke en omfattende brand på Holbæk Sygehus. Det oplyser Vestsjællands Brandvæsen. Det skriver Ritzau, onsdag den 6. juni 2018.. (Foto: Mathias Øgendal/Ritzau Scanpix) Foto: Mathias Øgendal

Efter branden er der en relativ mangel på kitler og rene lagner, og derfor har sygehuset indskærpet over for medarbejderne, at de ikke må opbygge små lagre på afdelingerne. Holbæk Sygehus skal nu ud og finde et nyt sted at få vasket tøj. Foreløbig blev vasken klaret af vaskeriet tilhørende Nykøbing Falster Sygehus og aftaler med private vaskerier, kan også komme på tale.

Hvad branden kommer til at koste regionen, tør Knut Borsh-Johnsen ikke gætte på:

»Det aner jeg ikke. Og jeg kommer ikke til at vide det, for det er ikke os der driver selve vaskerierne. Det er lagt over i koncern service.«

Er bygningerne forsikret?

»Det er der noget, der tyder på. Forsikringsselskabet har været ude og kigge på det, og det er ikke noget, hvor vi er totalt selvforsikrende, som man nogle gange er i det offentlige.«

Omkring 80 brandfolk og 20 brandbiler blev natten til onsdag sat ind for at slukke den omfattende brand. Politiet afspærrede området omkring sygehuset kort efter midnat, men der blev åbnet igen omkring klokken 03.30.

Sygehuset var i syv timer lukket for nye patienter på grund af branden. Patienter blev henvist til sygehusene i Slagelse og Køge, men omkring klokken 08.30 onsdag morgen kunne der igen modtages patienter – både ambulant og akut.

De 15 medarbejdere, der flygtede fra branden, er alle blevet tilbudt krisehjælp.