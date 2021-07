Med den ene hånd piller han nummerpladen af sin Audi. Med den anden holder han et telefon, som han filmer det hele med.

En video florerer lige nu på det sociale medie TikTok, hvor man ser en mand kører det, der vist kun kan kalde for vanvidskørsel.

Da han sidder bag rattet, fortsætter han nemlig med at filme, og her når speedometeret helt op på 277 kilometer i timen.

Videoen har han givet titlen: 'Når man er træt af fotovogne.'

Ud gennem forruden kan man se, at han kører på en dansk motorvej og nærmest flyver forbi medtrafikanterne.

B.T. har fået tilsendt videoen fra en læser, der har set den blive delt på de sociale medier.

Men selvom nummerpladen ses tydeligt i videoen, er det ikke så lige til at fange vanvidsbilisten.

Det oplyser Rigspolitiets pressetjeneste.

»Som udgangspunkt kræver det, at vi får en anmeldelse,« lyder det fra Rigspolitiets pressetjeneste.

Politiet understreger også, at en eventuel efterforskning af sagen først og fremmest vil koncentrere sig om at finde ud af, om videoen er ægte.

»Derefter skal vi så efterforske selve hændelsen. Vi skal være sikre på, at videoen er ægte, at gerningsstedet er i Danmark, og at det kan påvises, hvorefter vi skal finde ud af hvem føreren er og bevise, at vedkommende har ført det pågældende køretøj på gerningstidspunktet. Til sidst skal vi også være sikre på, at bilen med nummerpladen, der afmonteres er identisk med bilen, der kører vanvidskørsel,« lyder det fra Rigspolitiet.

»Det er ikke umuligt, men det kræver et større efterforskningsarbejde, hvor der er risiko for, at vi ikke kan have afgørende beviser i forhold til ovenstående.«