200 kilometer i timen, en bil fyldt med tyvekoster, en hundepatrulje, efterladte sko og tre anholdte.

Det er overskrifterne for den biljagt, der fandt sted natten til onsdag, og som endte med, at tre rumænske mænd på 20, 24 og 32 år blev anholdt.

Det hele natten til onsdag 01.57 på Randersvej lidt nord for Hammel.

Her fik en patrulje øje på tre mænd i en bil med tildækket nummerplade, men da betjentene ville bringe bilen til standsning, satte bilisten i stedet farten kraftigt op og kørte af Skanderborgvej i sydlig retning med politiet efter sig.

Eftersættelsen fortsatte med meget høj hastighed og nåede på et tidspunkt op omkring 200 kilometer i timen på en strækning, hvor den tilladte hastighed er 80 kilometer i timen

I krydset Skanderborgvej/Viborgvej smed en person i bilen en taske ud af vinduet, inden føreren kort efter standsede bilen i en parkeringslomme tæt på krydset Skanderborgvej/Johannes Jensens Vej.

Her blev den 24-årige mand, der sad bag rattet, anholdt.

De to passagerer nåede at flygte til fods fra stedet, og en hundepatrulje blev sat til at søge efter dem.

En politihund fik færten af et spor, der førte ind over en mark, hvor hunden fandt et par efterladte sko.

Efterfølgende gik den gennem en skov og ned til en å, hvor en 20-årig mand stod – uden sko. Han blev ligesom den 24-årige lagt i håndjern.

Den tredje mand, der havde været med i bilen, var ikke umiddelbart at finde.

Men lidt over 07.00 fik politiet et tip, der ledte til anholdelsen af en 32-årig mand, som befandt sig ved en adresse i Tilst.

Den taske, som blev kastet ud af bilen under eftersættelsen, viste sig at indeholde flere mobiltelefoner, som formodes at stamme fra en butik i Randers.

Den bil, som mændene kørte i, blev beslaglagt med henblik på konfiskation på grund af vanvidskørsel, da føreren umiddelbart kørte mere end dobbelt så hurtigt som tilladt under eftersættelsen.

De tre mænd vil torsdag 14.00 blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers.