En 34-årig mand blev onsdag anholdt, fik sin motorcykel konfiskeret og blev sigtet for adskillige overtrædelser af færdselsloven efter en eftersættelse i høj fart gennem det sydlige Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Motorcyklisten kom i politiets søgelys, da han kørte over for rødt lys i et kryds blot få biler foran en civil patruljevogn.

Patruljevognen satte efter den 34-årige for at standse ham, men allerede i et nærliggende kryds overhalede motorcyklisten to biler indenom og kørte igen over for rødt i krydset.

Derfor satte patruljen udrykningen til og kørte efter den 34-årige – som reagerede ved at gasse kraftigt op og køre videre i høj fart.

Under eftersættelsen måtte flere patruljer tilkaldes, og undervejs kørte motorcyklisten blandt andet med en hastighed på over 100 kilometer i timen igennem en bussluse i et forsøg på at ryste patruljen af sig.

På et tidspunkt valgte føreren at køre op over fortovet for at vende rundt, men her gik det helt galt, da chaufføren i stedet væltede.

Her blev han anholdt og sigtet for en lang række færdselsforseelser og for ikke at efterkomme politiets anvisninger. Han blev desuden sigtet for narko- og spirituskørsel og fik taget en blodprøve. Den 34-årige havde desuden ikke førerret, og motorcyklen var ikke indregistreret.

På grund af den høje hastighed og hensynsløse kørsel, blev det vurderet, at der var tale om vanvidskørsel, hvorfor motorcyklen blev beslaglagt med henblik på konfiskation.