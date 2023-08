En 28-årig mand forsøgte at slippe fra politiet i Aarhus natten til tirsdag ved at køre på Letbanens spor.

Det fortæller Martin Christensen, der er vagtchef ved Østjyllands Politi.

»Klokken 01:00 ville vi bringe manden til standsning på Kystvejen, men han forsøgte så at stikke af. Han brugte Letbanens spor, men vi fik ham hurtigt bragt til standsning,« fortæller vagtchefen, og fortsætter:

»Letbanen måtte dog stoppe driften, mens det stod på.«

En 28-årig mand, der havde fået frakendt kørekortet, forsøgte natten til tirsdag at stikke af fra politiet i Aarhus. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En 28-årig mand, der havde fået frakendt kørekortet, forsøgte natten til tirsdag at stikke af fra politiet i Aarhus. Foto: Presse-fotos.dk

At manden stak af, har vagtchefen formentlig en årsag til:

»Han var frakendt retten til at køre bil,« siger han.

Det store drama på gaderne i Aarhus blev hurtigt afviklet.

»Der var ingen udefrakommende i fare under aktionen,« fortæller vagtchefen, der fortæller, hvad den 28-årige nu kan se frem til:

»Han vil blive sigtet for diverse færdselsforseelser og for at forsøge at undslippe fra politiet .«