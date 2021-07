De smukke unge mennesker har ofte stor tiltro til egne evner.

Det må siges at have været gældende for en 19-årig bilist og hans to venner på henholdsvis 17 og 18 år torsdag eftermiddag.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Omkring klokken 17.55 forsøgte de at stikke af fra en patruljevogn, der vinkede dem ind til siden på Fenrisvej i Åbyhøj nær Aarhus.

Vanvidsbilisme: De nye regler Fra 31. marts trådte en ny lovpakke i kraft, der gør, at politiet kan beslaglægge køretøjer, der er brugt i særlig grove færdselsforseelser. En af følgende skal være opfyldt, hvis det juridisk skal betegnes som vanvidsbilisme: Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.

Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover.

Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder.

Særlig hensynsløs kørsel

De valgte at træde sømmet i bund. Men hovmod står som bekendt for fald, og snart måtte de unge mænd sande, at de ikke kunne ryste politiet af sig.

Ved bunden af Åby Ringvej gav den 19-årige maks. gas, indtil han lavede en hård opbremsning, hvorefter de tre kumpaner flygtede fra køretøjet.

»De løber fra stedet, men vi har en del patruljer i området i forvejen, og vi får anholdt de tre personer, inden der er gået ti minutter,« siger Flemming Lau, vagtchef i Østjyllands Politi.

På vanlig biljagt-manér gjorde den 19-årige bilist sig skyldig i så mange lovbrud, at han vil blive sigtet for vanvidskørsel.

Det indebærer for eksempel, at han kørte over 100 km/t. i byområde og desuden var ved at påkøre en anden bilist.