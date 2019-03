Politiet måtte lørdag morgen træde speederen i bund, da de førsøgte at stoppe to unge mænd, der nægtede at standse i forbindelse med en rutinemæssig standsning.

Eftersættelsen startede i Køge klokken 07.59. og sluttede kort efter i Solrød Strand, da bilen kørte galt.

»Da vi prøver at stoppe køretøjet, vælger chaufføren at stikke af, så vores patruljevogn sætter efter ham,« fortæller Thomas Hartmann, vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi og fortsætter:

»Flere køretøjer var involveret i jagten, og vi får køretøjet bragt til standsning i Solrød, da den forulykker af egen drift.«

Vagtchefen kan ikke fortælle, præcist hvor hurtigt flugtbilen kørte, men fortæller, at de i hvert i fald var oppe og køre omkring 150 km/t. gennem byen.

Det har efterfølgende vist sig, at den formodede kører af køretøjet ikke er i besiddelse af et kørekort, og derfor har politiet mistanke om, at det var derfor, de stak af.

Der var ingen tilskadekomne i ulykken, men politiet vil gerne kontaktes af eventuelle borgere, der blev nødt til undvige for sin sikkerhed i forbindelse med biljagten.

Vagtchefen oplyser endvidere, at de to mænd, der begge er i tyverne, nu skal afhøres, og at politiet skal efterforske sagen nærmere, før de kan udtale sig om eventuelle sigtelser.