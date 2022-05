Natten til onsdag ved 01-tiden bemærkede en patrulje fra Østjyllands Politi en bil, der slingede lidt, mens den kørte ad Randersvej i Aarhus N.

Da betjentene satte udrykning på for at få førerens opmærksomhed, satte han i stedet farten op og kørte ind ad Stockholmgade og videre ad Kalmargade.



Betjentene satte efter, mens de anmodede om assistance – og det udviklede sig hurtigt til en vild biljagt. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Bilisten kørte først via Malmøgade retur til Randersvej – uden at bremse ned, hvor der var ubetinget vigepligt.

Derefter kørte han med en hastighed på anslået godt 120 kilometer i timen, hvor man kun må køre 60 kilometer i timen.



Jagten fortsatte, og da bilisten nåede krydset Skovvangsvej/Aldersrovej, kørte han også over for rødt.

Senere kørte han ind af Skovfaldet på trods af, at der er indkørsel forbudt, og han fortsatte imod færdselsretningen ud på Nordre Ringgade.

En hundepatrulje ankom samtidig til stedet og overtog eftersættelsen, der kort efter endte ved en parkeringsplads ved Risvangen, hvor bilisten standsede.



Manden ville dog ikke umiddelbart stige ud af bilen, men pludselig åbnede han døren og forsøgte at løbe fra stedet. Han nåede dog ikke langt, før han blev stoppet af en politihund og efterfølgende lagt i håndjern.



Den 21-årige mand virkede påvirket og blev fundet med narkotika på sig. Han blev derfor sigtet for spiritus- og narkokørsel samt narkobesiddelse.

Derudover blev han sigtet for kørsel uden førerret, for gentagne gange ikke at have efterkommet politiets anvisninger, for kørsel frem for rødt lys og for overtrædelse af hastighedsbegrænsninger.



Idet bilisten formentlig har kørt mere end 100 procent over den tilladte hastighed, blev bilen, der i øvrigt tilhører et 56-årig kvindeligt familiemedlem til den 21-årige, beslaglagt med henblik på nærmere undersøgelse og senere konfiskation.