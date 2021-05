En 24-årig mand har fredag fået sin straf for at køre narkopåvirket vanvidskørsel i Bagsværd tilbage i februar.

Manden fra Hedehusene har udover en konfiskering af sin bil også fået en fængselsstraf på seks måneder.

Han er samtidig blev frakendt kørekort i 10 år. Det skriver sn.dk.

Han er dømt for at overtræde loven hele 34 gange, da han tilbage i februar forsøgte at flygte fra politiet.

Udover at være påvirket af narkotika kørte han også mod færdselsretningen, over for rødt lys og op på cykelstien.

Under retssagen, der foregik i sidste uge, blev han desuden dømt for at have lavet et kraftigt styreudslag mod en patruljevogn og for at bringe andre personer i fare.

»Når man køre så hensynsløst og på den måde bringer andres liv i fare, så skal det koste både fængsel, kørekort og bil. Jeg er derfor meget tilfreds med dommen,« siger anklager, Ida Forrest ifølge sn.dk.