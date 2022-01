Torsdag eftermiddag blev betjente fra Østjyllands Politi opmærksomme på en bil, der kom kørende i en meget høj fart.

Faktisk havde bilisten så meget fart på, at han skred i svinget ved Gudrunsvej og gled over i modsatte kørebane, hvor en anden bilist måtte bremse kraftigt op for at undgå påkørsel.

Betjentene satte derfor med det samme efter bilen med fuld udrykning.

Det var bilisten dog ikke begejstret for, og han gassede op, da politiet nåede helt hen til ham, og han forsøgte efterfølgende at slippe væk fra patruljen.

Eftersættelsen efter bilen fortsatte af Sigridsvej og forbi krydset ved Astridsvej, hvor bilisten måtte sætte farten ned, da en forankørende bil bremsede op ved lyden af politisirener.

Politiet nåede op på siden af bilen for at spærre den inde, men det fik føreren til at lægge an til at overhale den forankørende bil højre om via fortovet.

Det fik betjentene dog forhindret ved at dreje ind foran bilen. Den ene betjent løb herefter ud af bilen og hen til den 34-årige mandlige fører, der heller ikke havde nogen sikkerhedssele på.

Manden blev oplyst om, at han var anholdt, og blev bedt om at stige ud af bilen.

Det nægtede han dog, og begge betjente måtte derfor have fat i ham for at få ham ud, da han gjorde kraftigt modstand.

Da manden havde fået håndjern på, blev han placeret på patruljens bagsæde, hvorefter betjentene så nærmere på bilen.

Her fandt de en halvt røget joint.

Den 34-årige mand endte derfor med otte sigtelser for narkokørsel, kørsel i frakendelsestiden, narkobesiddelse, manglende brug af sikkerhedssele, lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, ikke efterkomme politiets anvisninger, manglende overholdelse af vigepligten og farlig svingning med høj fart.