To mænd står i en usædvanlig sag anklaget for at have ydmyget og tæsket et offer.

TV 2 Nord har set anklageskriftet, der rummer grusomme detaljer.

To mænd på henholdsvis 17 og 20 år skal i retten i Hjørring tirsdag, hvor de blandt andet står tiltalt for at have tvunget deres offer til at spille hund.

Den 22. september sidste år skulle de fra midnat og indtil klokken 06:30 næste morgen, på en adresse i Brønderslev, have tvunget en mand til at ligge i en hundekurv og spise hundemad.

Ifølge anklageskriftet blev manden også slået med en mukkert på armene seks gange.

Derudover blev han også brændt med en cigaret og udsat for flere knytnæveslag.

De skulle også have holdt en kniv mod tindingen af manden.

Ifølge TV 2 Nord er de to mænd også tildelt for et andet voldeligt overfald i Brønderslev i juli sidste år.

Denne gang anvendte de vandtortur.

Anklagen lyder på, at de spulede skiftevis koldt og varmt vand på deres offer i løbet af tre til fire timer.

Af anklageskriftet fremgår ikke noget om et motiv for mændenes handlinger, og det nævnes heller ikke, hvordan de forholder sig til anklagerne.