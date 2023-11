Politiet spærrer Næsgårdvej nord for Alslev ved Varde fra klokken otte søndag morgen.

Det er hverken trafikuheld eller vejarbejde, der er årsag til afspærringen. Det er derimod den smitsomme sygdom fugleinfluenza, der får politiet til at omdirigere trafikken.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sygdommen er nemlig blevet fundet i en bestand på op mod 2500 økologiske høns.

Derfor går Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen i gang med at aflive hele hønseflokken søndag.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at man dels afliver dyrene af hensyn til smittefaren, og dels af hensyn til dyrevelfærden i hønseflokken.

Fødevarestyrelsen oplyser, at man ikke ved, hvordan dyrene er blevet smittet med fugleinfluenza.

»Da besætningens økologiske høns bor i mobile hønsehuse og går ude, er det sandsynligt, at der har været vilde fugle i nærheden af dyrene, og at smitten så kan have spredt sig ad den vej,« udtaler veterinærchef i Fødevarestyrelsen Signe Hvidt-Nielsen.

Fugleinfluenza er meget smitsom blandt fugle, men smitter kun meget sjældent mennesker, oplyser fødevarestyrelsen.