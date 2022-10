Lyt til artiklen

Overalt på hendes krop fandt man læsioner. 78 i alt. Stik og snitsår fra to knive.

I januar åndede en 50-årig kvinde fra Ebeltoft ud for sidste gang. Går alt efter planen, vil der blive sat et endeligt punktum i den uhyggelige drabssag inden frokosttid mandag.

Det er nemlig planen, at hendes 53-årige samlever ved Retten i Randers vil tilstå at have frarøvet hende livet på bestialsk vis.

Drabet fandt 22. januar 2022. Sent denne lørdag aften blev det mondæne kvarter ved Strandgårdshøj pludseligt indhyllet i blå blink og lyden af sirener.

Politiet havde klokken 23.46 modtaget en anmeldelse om et voldsomt overfald. Ved ankomst fandt man den 50-årige Britt Kaiser Palmgren stukket med kniv. Adskillige gange.

Hun blev kort tid efter erklæret død.

Senere samme nat blev hendes mand anholdt og sigtet for drab. Hvilket han nægtede.

Han erkendte dog dengang vold med døden til følge og blev varetægtsfængslet. Hvilket han har været lige siden.

Gruen i området på den jyske næsetip var ikke til at tage fejl af. Adskillige kilder, som B.T. dengang talte med, var i chok.

I chok over, at en relation, der udadtil fremstod positiv og livsnydende, var blevet fatal for den ene.

»Hun var en fantastisk kvinde og mor, og hun ville altid det bedste for sine børn og støttede dem uanset hvad. Hun var også meget gæstfri og sørgede godt for sine gæster,« beskrev en af kilderne den dræbte Britt Kaiser Palmgren.

Også den virksomhed, som hun stod i spidsen for, udsendte midt i sorgen en pressemeddelelse. Heri lød det blandt andet:

»Britt Kaiser Palmgren var stolt af sin virksomhed, og hendes gode humør og smittende latter var hverdag på firmaets adresse. Britt efterlader et uendeligt stort tomrum, som bliver umuligt at udfylde.«

Den muntre facade skjulte dog en hemmelighed, fremgår det af sagens retsmødebegæring, som B.T. er i besiddelse af.

Heri beskrives det, at den 53-årige mand i perioden op til drabet skulle have slået sin hustru igen og igen.

Og at han på drabsaftenen forsøgte at klemme livet ud af sit offer ved kvælning, før han greb de to knive.

»De mange stik og læsioner viser, at det har været et meget voldsomt overfald,« har specialanklager Birgitte Ernst tidligere udtalt om sagen, som den 53-årige altså i første omgang nægtede sig skyldig i drab.

I kølvandet på drabet blev der lagt blomster foran huset i Ebeltoft. Foto: Øxenholt Foto Vis mere I kølvandet på drabet blev der lagt blomster foran huset i Ebeltoft. Foto: Øxenholt Foto

Siden er han kommet på andre tanker.

Til Ritzau har hans forsvarer, Mette Grith Stage, tidligere fortalt, at han gerne vil have sat et punktum i sagen hurtigst muligt. Og under mindst mulig bevågenhed.

Både for hans og de efterladtes skyld.

Der er i retsmødebegæringen nedlagt påstand om, at netop de efterladte børn skal have erstatning.

Og at den 53-årige skal miste retten til enhver form fra arv fra Britt Kaiser Palmgren.

Derudover forventer forsvarer Mette Grith Stage, at han vil blive idømt en hård straf. 12 år, som drabsmænd som regel idømmes, plus minus et par år.

»Det er en frygtelig og tragisk sag. Og det er klart, at det altid giver en hård dom, når man slår et andet menneske ihjel,« har hun tidligere udtalt til Ritzau.