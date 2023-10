Stemningen strøg for en stund mod nulpunktet på Vig Festival i sommer, da politiet pludselig rykkede ind med afspærringer flere steder. Snart lettede en lægehelikopter fra pladsen. Med kurs mod Rigshospitalet.

Om bord var en 25-årig mand, hvis tilstand var kritisk. Han var blevet stukket i brystet og skulle på operationsbordet hurtigst muligt.

De dramatiske scener udspillede sig på et campingområde ved den nordvestsjællandske festival om aftenen 6. juli. Politiet modtog anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 22.26, og ikke længe efter kunne man skride til anholdelse af en 19-årig mand.

Selvsamme ventes fredag at tilstå ved Retten i Holbæk, oplyser hans forsvarer, Adam Henning-Bengtson, til B.T.

Den 19-årige har siden sin anholdelse siddet fængslet efter at være blevet sigtet for drabsforsøg på den 25-årige.

En sigtelse, han i øvrigt har nægtet sig skyldig i.

Han kommer da heller ikke til at erkende, at han har haft til hensigt at dræbe sit offer, når han fredag eftermiddag tager plads i retten. Og det er heller ikke det, som anklagemyndigheden vil have ham dømt for.

I retsmødebegæringen, som B.T. har fået aktindsigt i, er sigtelsen nemlig ændret til 'vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter'. Og så er der rejst sigtelse efter skærpende omstændigheder, fordi den 19-årige tidligere er dømt for vold.

Han er ligeledes sigtet for overtrædelse af knivloven, fordi han havde en foldekniv med på festivalen og brugte den mod den 25-årige mand, der i øvrigt blev meldt udenfor livsfare efter sin operation.

Motivet for knivstikkeriet er fortsat uklart, men Midt- og Vestsjællands Politi beroligede umiddelbart efter de øvrige festivalgæster.

»Vi er ret sikre på, at der har været en form for konflikt mellem de to, så de øvrige festivalgæster behøver ikke frygte, at der går en knivmand rundt,« lød det.

