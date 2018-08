Peter Madsens ønske om at finde pennevenner, der vil skrive personlige breve til ham i fængslet, ser ud til at være gået i opfyldelse.

Over for B.T. fortæller en person, der kender og tidligere har arbejdet sammen med Peter Madsen, at han har planer om at sende breve til den forhenværende ubådsbygger, der lige nu sidder fængslet på livstid for mordet på den svenske journalist Kim Wall.

Personen ønsker ikke - eller tør ikke - stå frem med navn og profession, da han er bange for de repressalier, det kan medføre at have kontakt med en dømt morder. Han har allerede - dengang ubådssagen blussede op i sensommeren 2017 - mærket, hvordan folk reagerede og kommenterede på kendskabet og venskabet til Peter Madsen.

Fakta Penneven med en forbryder Det er ikke unormalt, at dømte fanger modtager breve eller pakker fra folk uden for fængslet, imens de afsoner deres straf. Også fra folk, de ikke kender. Især modtog Peter Lundin, der er dømt for at myrde og partere tre personer, flere breve fra kvinder, han ikke havde kendskab til. En af disse kvindelige pennevenner var den enlige mor, Tina fra Måløv, som efter to års faste skriverier blev Lundins hustru.

Hvorfor han fortsat ønsker kontakt til Peter Madsen, der har fået rettens ord for at have mishandlet, dræbt og parteret et andet menneske, forklarer han blandt andet med, at Peter Madsen nu får som fortjent:

»Han (Peter Madsen, red.) begik en forfærdelig forbrydelse. Og lige nu får han som fortjent. Det har retten sørget for ved at sætte ham i fængsel. Hvad skulle straffen ellers være? Offentlig henrettelse? Det er ikke retfærdighed. Alle fortjener en chance til,« skriver han til B.T. på Messenger og understreger samtidig, at han fortsat opfatter Peter Madsen som sin ven, men at han med næverne gerne ville fortælle ubådsbyggeren, hvad han reelt mener om ham, hvis de stod ansigt til ansigt:

»Personligt har jeg lyst til at opsøge ham i fængslet og med fuld styrke slå ham i ansigtet. Og jeg er ligeglad, om jeg så brækkede en finger. Men det kan jeg ikke. Det er ulovligt. Og jeg begår ikke forbrydelser. Jeg finder alternative metoder,« skriver han og fortæller, at han endnu ikke har skrevet til Peter Madsen, men snart vil gøre det.

Synes du, det er i orden, at folk vil kontakte Peter Madsen i fængslet?

Snakken om at skrive breve til den livstidsdømte ubådsbygger startede hovedpersonen selv onsdag. I et Facebook-opslag bad Peter Madsen folk om at skrive til ham i fængslet med lovning på, at han ville besvare alle breve, han modtog. Ja, faktisk var det ikke Peter Madsen selv, der skrev opslaget, da han ikke har internetadgang i Storstrøms Fængsel, hvor han afsoner. Beskeden blev skrevet af en ukendt person, som underskrev sig Zagadka, hvilket på russisk og polsk betyder 'gåde'. Personen har fået adgang til Peter Madsens profil.

Opslaget, som først blev skrevet på engelsk og siden dansk, er delt flere end 40 gange og har fået tæt på 300 kommentarer. I flere af kommentarerne laver folk åbenlyst sjov og tagger deres venner med spørgsmålet: Brug for en ny penneven? Men blandt kommentarerne er der også en håndfuld personer, der ytrer interesse for at skabe kontakt til Peter Madsen.

Bl.a. skriver en: 'Kommer til at skrive! Er voldsomt interesseret i sk hybrid raketmotorer, er skideligeglad med din forbrydelse. Håber vi kan udveksle idéer og udvikle et fedt vendskab Hr. Madsen. Som sagt, skriver og sender i morgen eller overmorgen.'

B.T. er bekendt med identiteten på den person, der står frem og fortæller om sine skriveplaner med Peter Madsen, og har valgt at respektere, at han ønsker at være anonym.