En musikstuderende tog studiejob på konservatorie og som kirkesanger uden at have arbejdstilladelse.

Står det til anklagemyndigheden skal en amerikansk musikstuderende både i fængsel og udvises, fordi hun ved siden af studierne blandt andet arbejdede som kirkesanger uden den nødvendige arbejdstilladelse.

Ifølge anklageskriftet skal seks kirker i København og på Frederiksberg samt Det Kongelige Danske Musikkonservatorium desuden idømmes bøder for at have ansat den kvindelige sanger.

Mandag indledes sagen ved Retten på Frederiksberg.

Den nu 29-årige amerikaner bor i Malmø med sin mand. Hun var under uddannelse på musikkonservatoriet, og i tre år arbejdede hun som kirkesanger flere steder.

Desuden tjente hun i perioder penge ved at arbejde som studentermedhjælper på musikkonservatoriets bibliotek. Derfor vil anklagemyndigheden også have musikkonservatoriet dømt i sagen.

Det var Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der i 2017 meldte forholdet til politiet.

Musikkonservatoriet og de seks kirker påstås "under skærpende omstændigheder" at have beskæftiget sangeren på trods af, at hun ikke havde opholds- og arbejdstilladelse.

I den situation er bødekravet som udgangspunkt 20.000 kroner pr. måned. Dermed er der for et par kirkers vedkommende risiko for bøder på mere end 300.000 kroner.

På anklagebænken er Godthaabskirken, Mariendals Kirke, Kastelskirken, Sct. Thomas Kirke, Simeon-Sankt Johannes Sogn samt Frederiks Sogn. De repræsenteres af advokat Janus Holst Topp.

- Kirkerne har været i god tro, og der er afregnet både skat og feriepenge, siger Janus Holst Topp.

Han har svært ved at se, at der skulle være tale om "skærpende omstændigheder".

- En af mine klienter har udbetalt under 1000 kroner. Så synes jeg, at det er at skyde over målet at kræve en bøde på op til 20.000 kroner, siger advokaten.

Straffesagen har haft et noget omtumlet forløb. I marts besluttede Retten på Frederiksberg helt usædvanligt at sende anklageskriftet retur til anklagemyndigheden.

Retten opfordrede blandt andet anklagemyndigheden til at overveje "hensigtsmæssigheden i den foretagne samlede tiltalerejsning", fremgår det af et udskrift af retsbogen, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Men anklagemyndigheden stod fast, og mandag indledes sagen som nævnt ved Retten på Frederiksberg, og dommen ventes at falde om et par uger.

Andre sager om ulovlig beskæftigelse har tidligere fået en del opmærksomhed.

Det Kongelige Teater blev i 2017 straffet med en bøde på 150.000 kroner. I en årrække havde teatret ansat en amerikansk koreograf, der ikke havde papirerne i orden.

Også Københavns Universitet og DTU har kritiseret en alt for barsk linje over for udenlandske forskere og studerende.

