I sagen om en dukke af statsminister Mette Frederiksen (S) har en dommer i Retten på Frederiksberg har fredag besluttet at løslade tre mænd, der har siddet varetægtsfængslet i knap otte uger.

Men senioranklager Søren Harbo har kæret løsladelsen, og de tre mænd skal derfor sidde fængslet, indtil landsretten har talt.

Søren Harbo argumenterede i retten for, at de tre skulle have deres fængsling forlænget af hensyn til "retshåndhævelsen" - altså den almindelige retsfølelse.

Men det fandt dommeren i byretten ikke grundlag for.

Mændene sigtes for trusler mod statsminister Mette Frederiksen (S) og har været bag tremmer siden 24. og 25. januar.

Dukken med et foto af Mette Frederiksen (S) kom frem under en demonstration mod coronarestriktionerne 23. januar.

Dukken var ledsaget af et skilt, hvorpå der stod "hun må og skal aflives". Dukken blev hængt op i en lygtepæl ved Julius Thomsens Plads på Frederiksberg.

Artiklen opdateres...

/ritzau/