En 56-årig mand påkørte torsdag en mand på en scooter. Efterfølgende forsøgte han at flygte fra stedet i fuld tilstand.

Fredag fremstilles han i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, hvor politiet har sigtet manden for spirituskørsel og for ikke at have udvist den fornødne agtpågivenhed ved påkørslen.

Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi vurderer samtidig, at den anholdte ikke skal have lov til at være på fri fod efter ulykken.

Den 56-årige mand blev anholdt i forbindelse med et færdselsuheld i krydset mellem Park Allé og Brøndbyvestervej i Brøndby.

Manden på scooteren, en 56-årig mand, blev efterfølgende bragt til sygehuset, hvor han var svært tilskadekommen.

Københavns Vestegns Politi har fredag ikke yderligere oplysninger om tilstanden på den 56-årige påkørte mand.

B.T. følger sagen.

