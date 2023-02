Lyt til artiklen

Den hemmeligholdte spionsag tager nu en ny drejning.

Med under et døgn til et ellers planlagt retsmøde beder Anklagemyndigheden om at få sagen mod en tidligere PET-mand udskudt.

Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse. Københavns Byret bekræfter over for B.T., at retsmødet torsdag er aflyst.

Den opsigtsvækkende drejning kommer, efter at Østre Landsret har besluttet, at dele af straffesagen skal foregå for åbne døre i retten.

Landsretten har dermed ændret en afgørelse fra Københavns Byret, som i midten af januar besluttede, at hele sagen skulle foregå for lukkede døre fra start til slut.

Anklagemyndigheden er utilfreds med landsrettens beslutning og vil nu gøre et nyt forsøg på at hemmeligholde sagen.

Konkret har Anklagemyndigheden søgt om tilladelse til at indbringe spørgsmålet om dørlukning for Højesteret, oplyser statsadvokat Jakob Berger Nielsen fra Statsadvokaten i Viborg.

»Det kan kompromittere PET´s mulighed for at løse deres opgaver, hvis der er ikke er den fornødne fortrolighed om efterretningstjenestens arbejdsopgaver, arbejdsmetoder og klassificerede oplysninger, som kan have betydning for nogens sikkerhed,« udtaler Jakob Berger Nielsen i pressemeddelelsen.

Selve omdrejningspunktet i sagen er en 62-årig tidligere ansat i Politiets Efterretningstjeneste, der er sigtet for at have lækket hemmelige oplysninger til journalister.

Han blev anholdt samme dag som tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, i december 2021.

Ifølge flere medier skal den tidligere PET-mand have viderebragt oplysninger om Ahmed Samsam, der påstår at have været agent for efterretningstjenesterne.

Han sidder i øjeblikket fængslet og afsoner en spansk terrordom.

Efter hans egen opfattelse er han udsat for et justitsmord, fordi han er blevet dømt for at tilslutte sig Islamisk Stat under rejser til Syrien, hvor han var udsendt af de danske efterretningstjenester.

Ifølge DR skal den tidligere PET-mand have været indigneret over behandlingen af Samsam.

Samsam har udpeget ham som sin PET-kontakt, der var med til at rekruttere ham som kilde, i et interview med DR.

Før retsmødet torsdag blev udskudt, var forventningen, at sagen ville køre som en tilståelsessag.

Med andre ord: At den tidligere PET-mand ville tilstå at have brudt sin tavshedspligt.

Sagen mod ham er nu udskudt på ubestemt tid.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra den sigtedes advokat, Jakob Lund Poulsen.