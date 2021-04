I hjertet af Strandvejskvarteret på Østerbro i København ligger et murstenshus bag høje bøgehække. Det er her, på anden etage, at 20-årige Viktor Hagner skal bo på med en ven. Han skal flytte hjemmefra for første gang, men det bliver ikke den drøm, han havde håbet på.

I stedet får han stjålet næsten 50.000 kroner i et udspekuleret svindelnummer.

Det hele begynder og slutter med Viktors udlejer, en familiemor i 50erne, som han følte, at han kendte og stolede på. Hun viste sig at være en bedrager, som i dag er sporløst forsvundet.

»Jeg havde aldrig troet, at hun ville gøre den slags,« siger han.

Viktor Hagner blev snydt for 48.000 kroner af sin udlejer og ventede 1.042 dage på, at politiet efterforskede hans sag. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Viktor Hagner blev snydt for 48.000 kroner af sin udlejer og ventede 1.042 dage på, at politiet efterforskede hans sag. Foto: Bax Lindhardt

Efter et år i huset beslutter Viktor Hagner sig i januar 2016 for at flytte ud, fordi stemningen mellem ham og hans udlejer er blevet dårlig. Hun har blandt andet ulovligt hævet huslejen med flere tusinde kroner. Tre måneder efter, Viktor er flyttet ud, får han en uventet mail fra kvinden.

En faktura fra et malerfirma på intet mindre end 42.500 kroner. Pengene er trukket fra hans depositum, men noget giver ikke mening.

Se den falske faktura Brevhovedet og adressen er skjult af hensyn til malerfirmaet, som er blevet misbrugt.

Viktor Hagner kontakter derfor malerfirmaet, som intet kender til fakturaen. Det viser sig, at udlejeren har forfalsket regningen med firmaets gamle brevhoved og selv opfundet beløbet.

»Det regner man slet ikke med, at nogen kan finde på. Det har svækket min tillid til mennesker.«

Viktor Hagner var 20 år, da han mistede 48.000 kroner. I dag er han 27 år og har stadig ikke fået sine penge. Hans gamle udlejer, kvinden i 50erne, har ikke betalt, og politisagen om dokumentfalsk er ikke kommet for en dommer, men kører stadig på sjette år.

Viktors kalder sin egen sag grotesk – eller vanvittig, som en advokat også formulerer det. Men den er langtfra enestående. B.T. har talt med ofre i tre forskellige boligsager, hvor hovedsagelig unge og studerende har mistet deres penge til svindel og bedrageri. De venter alle på, at politiet efterforsker deres sager.

Alexander, Mads, Kasper, Elsa og Viktor står alle tilbage med det samme spørgsmål: Kan kriminalitet betale sig?

Ifølge advokat Bjarne Skøtt Jensen er det først og fremmest svært at få sine penge tilbage, og forbryderen slipper ofte også billigere på grund af den lange sagsbehandling hos politiet og domstolene.

»Jo længere tid sagerne ligger, jo større bliver strafrabatten for de kriminelle,« siger han.

Der er så mange beviser mod manden, men det kan sikkert tage flere år Elsa Fristedt, offer for bedrageri.

Det kan også blive tilfældet i Viktor Hagners sag. Siden han gik til politiet i 2016, har han været igennem Huslejenævnet, Københavns Byret, i fogedretten flere gange, forbi civilretten og Østre Landsret og til sidst igen Københavns Byret. Senest er sagen sendt til retten igen 25. januar 2021. Ifølge Viktor er kvinden formentlig forsvundet. Politiet kan ikke finde hende.

Ofrene i de sager, som B.T. tidligere har beskrevet, har det tilfælles, at deres sager bliver behandlet hos politiets afdeling for økonomisk kriminalitet, som drukner i anmeldelser.

'Det kan tage flere år'

Vi følger problemet helt tilbage fra 2016. Her anmelder Viktor Hagner sin udlejer til politiet. Sagen ligger i dvale indtil 2019, hvor han klager til Den Uafhængige Politiklagemyndighed over ventetiden. Her giver Statsadvokaten ham medhold i sin klage.

'Jeg finder, at sagsbehandlingstiden hos Københavns Politi har været urimelig lang.'

Viktor Hagner har modtaget bunker af dokumenter i forbindelse med sagen. Uden hjælp fra sin morfar havde han for længst droppet sagen, som kører på sjette år. Vis mere Viktor Hagner har modtaget bunker af dokumenter i forbindelse med sagen. Uden hjælp fra sin morfar havde han for længst droppet sagen, som kører på sjette år.

Og forklaringen på den urimelig lange ventetid? Ifølge Statsadvokaten har sagen afventet en ledig efterforsker på grund af »det store arbejdspres i Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet«.

I sit brev i 2019 lover Statsadvokaten, at efterforskningen bliver iværksat med det samme. Det var på det tidspunkt 1.042 dage efter anmeldelsen.

I en anden sag, som B.T. tidligere har afdækket, blev de to venner Alexander Greve og Mads Turpie snydt for 71.400 kroner af en berygtet udlejer på Frederiksberg. De anmeldte ham for bedrageri i maj 2018, men først efter B.T. er gået ind i sagen, er den blevet tildelt en efterforsker i marts 2021. Det er 1.030 dage efter anmeldelsen.

Den samme udlejer på Frederiksberg blev i januar 2020 også anmeldt for bedrageri af Kasper Simonsen og en anden beboer, men politiet havde ikke tid på grund af 'store sagsmængder'. Først efter B.T.s historier i marts i år har politiet skrevet, at der er kommet en efterforsker på sagen. 412 dage efter anmeldelsen.

Det er en måde fra systemet side at sige, vi tager ikke din henvendelse særlig alvorligt. Bliver du snydt, må du bare leve med det Bjarne Skøtt Jensen, advokat.

Det begynder at ligne et mønster, hvor anmeldelser om økonomisk kriminalitet kan ligge i dvale i årevis. I slutningen af 2020 bliver mindst syv andre unge snydt af en bedrager på Østerbro. De betaler alle mellem 30 og 50.000 kroner for en lejlighed, som de aldrig får.

Det er nu fem måneder siden, at de anmeldte bedrageren til politiet, og sagen står stille.

»Jeg er skuffet over, at der ikke sker mere lige nu. Der er så mange beviser mod manden, men det kan sikkert tage flere år,« siger Elsa Fristedt, som er et af ofrene.

At det kan tage flere år, er ikke utænkeligt, indrømmer politiet også selv. B.T. har hørt en telefonsamtale, som et andet offer i sagen har optaget med politiet, hvor en betjent fortæller, at den type sager kan risikere at tage flere år. Politiet har konfiskeret en mindre sum penge fra udlejeren, men sagen venter fortsat på en sagsbehandler.

22-årige Elsa Fristedt fra Sverige mistede både bolig i København, fordi hun havde opsagt sin gamle lejlighed, og hele sin opsparing. Forsikringen dækker ikke, så hun håber, at politiet kan finde udlejeren. Vis mere 22-årige Elsa Fristedt fra Sverige mistede både bolig i København, fordi hun havde opsagt sin gamle lejlighed, og hele sin opsparing. Forsikringen dækker ikke, så hun håber, at politiet kan finde udlejeren.

Københavns Politi har flere sager, som efter flere år ikke er blevet efterforsket endnu, fremgår det af optagelsen. Efter politiet skal anklagemyndigheden og retten også indover.

»Man skal helst ikke gå og vente eller sætte forventningerne for højt,« forklarer betjenten.

Bunken af sager er stor

Viktor Hagner har ventet i seks år med sin sag. Han har kun holdt fast på grund af hjælp fra sin morfar. Stod han alene med det som ung i begyndelsen af 20erne, havde han formentlig ikke kunnet overskue det lange juridiske tovtrækkeri, som det kræver at holde fast i sin sag.

»Jeg havde givet op for længst. De færreste har tålmodigheden til det,« siger han.

Så mange boligsager har politiet I 2020 oplyser Rigspolitiet, at der har været fældende afgørelser i 22 sager om økonomisk kriminalitet, som omhandler boligudlejning i København og på Frederiksberg. Politiet fører ikke statistik over boligbedrageri, hvorfor tallene ikke er fuldkomne, ligesom afgørelser i sager løbende opdateres. De seneste fire år står København og Frederiksberg tilsammen for omkring en tredjedel af alle landets boligretssager i byretten. De to byer har sammen også fire til otte gange så mange sager som andre store studiebyer som Aarhus og Aalborg.

»Det er kun til den anklagedes fordel, mens man selv mister troen på systemet.«

Ifølge advokat Bjarne Skøtt Jensen har politiet generelt meget store problemer med sagsbehandlingen af økonomisk kriminalitet. Og problemet vokser hele tiden.

»Det er et af de områder, som jeg oplever, er hårdest ramt hos politiet,« siger han.

»Det er en måde fra systemet side at sige, vi tager ikke din henvendelse særlig alvorligt. Bliver du snydt, må du bare leve med det.«

Hos Københavns Politi erkender man et problem med de lange sagsbehandlingstider. Det er ikke tilfredsstillende, og man arbejder hele tiden på at gøre det hurtigere, forklarer chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov.

»Vi har oplevet en stor stigning i antal af ubehandlede sager om økonomisk kriminalitet samtidig med, at sager vedrørende personfarlig kriminalitet har første prioritet,« skriver han i en mail.

Bunken af sager om økonomisk kriminalitet er lige nu så stor, at det vil tage »en rum tid«, før politiet kan love væsentlig kortere sagsbehandlingstider.