»Lækkert skat. Gad godt gi' dig det vildeste blowjob.«

Flere ugers saftige sms-beskeder kom onsdag middag til at koste en midaldrende kvinde dyrt.

For når man arbejder på en døgninstitution for nogle af Danmarks farligste kriminelle, skal man være varsom med at indgå i en hed relation med en af de domsanbragte beboere.

Specielt hvis den verbale flirt udvikler sig til et ulovligt seksuelt forhold, og de mange sms-beskeder ender med at blive belastende beviser.

Det måtte en 47-årig kvinde fra Sydsjælland onsdag formiddag erkende.

Ved Retten i Nykøbing Falster var hun tiltalt for i to tilfælde for et år siden at have haft samleje med en domsanbragt beboer på den særligt sikrede institution Kofoedsminde ved Rødby.

Hun nægtede sig skyldig, men måtte i retten se anklageren vise talrige eksempler på de flere hundrede sms-beskeder, som hun for et år siden skrev til beboeren på Kofodsminde.

Her var kvinden ansat som vikar, men hurtigt udviklede der sig en særdeles hed korrespondance mellem hende og en godt 40-årig beboer.

Kofoedsminde huser omkring 80 voksne, udviklingshæmmede beboere, som har fået en dom, eller som er idømt en foranstaltning i et sikret miljø.

I ugevis sendte parterne utallige verbale kærlighedserklæringer, hjerter og erotiske fotos til hinanden.

»Elsker du er flabet, hvad sex angår,« skrev den kvindelige vikar blandt andet i sin fritid til beboeren.

»Det ville være mega dejligt at mærke din lækre pik,« lød en anden hilsen.

Og han var ikke bleg for i nogle tilfælde også at være meget direkte i nogle af sine svar til vikaren:

»Hvis du kommer i aften, skal jeg gøre díg så liderlig, at dine bukser bliver våde,« skrev den domsanbragte beboer eksempelvis.

»Bange for vi ikke kan være stille,« svarede hun.

Hun sendte ham også et foto iført trusser, mens hun omvendt modtog egentlige nøgenbilleder af beboeren.

»Jeg tror ikke, at du skal lægge så meget i de beskeder der. Det var bare en flirt. Vi har aldrig rørt ved hinanden,« forklarede kvinden foran domsmandsretten.

Det siger loven Straffelovens paragraf 219: Med fængsel indtil 4 år straffes den, der er 1) ansat ved kriminalforsorgen, og som har samleje med en person, der er optaget i en af kriminalforsorgens institutioner, og som er undergivet den pågældendes myndighed, 2) ansat ved politiet, og som har samleje med en person, der er frihedsberøvet og i politiets varetægt, eller 3) ansat ved eller tilsynsførende med døgninstitution eller opholdssted for børn og unge, psykiatrisk afdeling, døgninstitution for personer med vidtgående psykiske handicap eller lignende institution, og som har samleje med nogen, der er optaget i institutionen.

Samtidig forklarede hun, at hun på grund af en livskrise på det tidspunkt blot havde et særligt stort behov for opmærksomhed.

Hun var tiltalt for at have overtrådt straffelovens paragraf 219.

Den forbyder kontakt mellem en ansat og en beboer på en døgninstitution som Kofoedsminde – uanset om samlejerne måtte have fundet sted med begge parters samtykke.

I sms-korrespondancen flirtede de også med muligheden for, at han kunne fri til hende og at de kunne stifte familie sammen.

»Slipper dig aldrig, og det forpligter fra din side,« skrev hun også.

»Vil gerne kneppe dig gravid på søndag,« lød et af hans svar.

Tilsyneladende var den vikaransatte medhjælper dog klar over, at hun var på forbudt område.

»Jeg er personale, og det går ikke. Mister mit job og du ryger på sikret og kommer aldrig videre,« skrev hun på et tidspunkt til beboere, da deres forhold kølnede og stoppede.

Det gjorde ham så ked af det, at han betroede sig til en anden ansat, og kort efter rullede lavinen med politianmeldelse og fyring.

Retten fandt kvinden skyldig og idømte hende tre måneders betinget fængsel. Desuden skal hun betale en godtgørelse på 15.000 kroner til beboeren samt sagens omkostninger.

»Vi har lagt meget vægt på den omfattende sms-korrespondance, der har haft en meget seksualiseret karakter og hvor der er blevet udvekslet fotos. Det underbygger forklaringen fra forurettede om, at der har fundet samlejer sted på hans værelse,« fastslog retsformand Henning Larsen.