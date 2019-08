En 23-årig mand havde ifølge politiet et lidt for tæt forhold til en 15-årig pige, der var hans elev på en efterskole på det vestlige Sjælland.

Derfor kræver anklagemyndigheden ham nu idømt fængselsstraf for at have haft sex med eleven.

Ifølge anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, fandt det ulovlige kærlighedsforhold sted i foråret på en privatadresse på Sjælland, hvor den nu 23-årige mand havde samleje med den 15-årige pige.

På det tidspunkt arbejdede den nu tiltalte mand som lærervikar på den efterskole, hvor pigen var elev.

Derfor er deres seksuelle samvær efter anklagemyndighedens opfattelse en overtrædelse af straffelovens paragraf 223 – netop fordi der var tale om et forhold mellem lærer og elev.

Ifølge paragraffen straffes den, som har samleje med en person under 18 år, 'der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdagelse', med fængsel indtil fire år.

Og i den forbindelse spiller det ingen rolle, om eleven har været indforstået med forholdet.

»Den pågældende er blevet tiltalt for at have haft sex med pigen – uagtet om det er frivilligt eller ej,« siger senioranklager Randi Tvile fra Midt- og Vestsjællands Politi.

»Hvis anklagemyndigheden mente, at det ikke havde været frivilligt, så havde der også været tale om en tiltale for voldtægt,« tilføjer hun.

B.T. har mandag været i kontakt med forstanderen på den pågældende efterskole, der tilbyder undervisning til unge på 9. og 10. klasse-niveau, for at høre, hvordan skolen har reageret på politisagen mod en af skolens ansatte.

Forstanderen ønskede dog umiddelbart ikke at udtale sig.

Straffesagen er berammet som en domsmandsret, når den til november skal behandles ved Retten i Roskilde.

Det indikerer, at den 23-årige mand nægter sig skyldig i anklagemyndighedens tiltale.

Ved en domsmandssag bliver skyldsspørgsmålet og eventuel strafudmåling afgjort i fællesskab af en juridisk dommer og to lægmænd uden juridisk uddannelse.