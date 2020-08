Det var tilsyneladende et voldsomt slagsmål, der torsdag morgen fik politiet til massivt ud til Høje Gladsaxe.

Sådan fortæller flere beboere, som overværede slagsmålet, til B.T.

Beboerne ønsker ikke at stå frem med navn, men fortæller, at tre mænd omkring klokken halv seks torsdag morgen mødtes foran opgang 68 i Høje Gladsaxe. To af dem truede tilsyneladende den tredje, som i et forsøg på at affeje de to mænd blev ved med at træde tilbage.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Forinden havde der lydt et højt brag, som flere af beboerne i området er overbeviste om, var et skud, der blev affyret.

»Og så stod politiet her ret hurtigt efter. Der må være nogen andre, der har ringet efter dem, fordi de kom rigtig mange og flere af dem var kampklædte,« fortæller en beboer.

Det forlyder også, at to mænd er blevet anholdt.

B.T. har uden held forsøgt at få Vestegnens Politi til at bekræfte oplysningerne.

På Twitter skriver politikredsen imidlertid:

Vi er fortsat i gang med at undersøge det muligt mistænkeligt forhold i Høje-Gladsaxe. Kl 0558 modtog vi anmelde om at der var hørt et brag i området. Det er endnu ikke fastlagt, hvad det var, men det undersøges stadig – bla. med politihunde #politidk https://t.co/n9cSurWzEM — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) August 13, 2020

