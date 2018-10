Hundene var apatiske, usoignerede og i flere tilfælde afmagrede, forklarer dyrlæger i sag om vanrøgt.

Randers. Apatiske, usoignerede og i flere tilfælde afmagrede.

Sådan beskriver tre dyrlæger de hunde, som politiet i februar 2017 fjernede fra en landejendom ved Gjerlev nord for Randers.

En 71-årig kvinden er tiltalt for vanrøgt og flere tilfælde af mishandling af hundene.

Hun har erkendt at have aflivet 16 hunde, som hendes samlever skød med en salonriffel, mens kvinden holdt dem fast.

Men hun har nægtet sig skyldig i vanrøgt og mishandling af dyrene.

En dyrlæge, der selv var med til at hente 27 af hundene, sammenligner med tv-billeder af et rumænsk børnehjem.

- Det mindede mig om tv-billeder fra rumænske børnehjem, hvor børnene sidder helt stille i deres senge. Som om de havde opgivet det hele, siger hun.

Normalt ville det være nødvendigt at iføre sig høreværn, hvis man bevæger sig gennem en hundekennel.

Men på landejendommen nord for Randers sagde hundene ikke en lyd. De lå bare og trykkede sig, fortæller dyrlægen.

- Jeg tog et billede af en hund, hvor man faktisk ikke kunne se, det var en hund. Man kunne bare se et øje.

- Der var dreadlocks med afføringsrester, og over et kilo af dens pels blev klippet af, fortæller hun.

Kredsformand fra Dyrenes Beskyttelse, Susanne Kjeldal Jensen, var med til at fjerne hundene.

Hun sammenligner forholdene med en kz-lejr.

- I al den tid jeg har været i Dyrenes Beskyttelse, har jeg ikke set så mange dyr, der har resigneret på én gang. Det var i virkeligheden som at træde ind i en stor kz-lejr, siger hun i retten.

Fagfolkene fortæller om dyr, der var smurt ind i deres egen afføring, og som havde tykke klumper af ekskrementer hængende i pelsen.

Helt akut var det for tævehunden Lilli, der havde fået en metalfjeder kilet ind mellem hundens kindtænder. Det betød, at hunden ikke kunne spise.

Den 71-årige sagde i retten, at fjederen måtte være noget, som hunden havde gravet op i haven og påført sig selv.

Den tiltalte afviser at have behandlet hundene uforsvarligt. De fik mad og vand to gange om dagen, hævder hun.

Hun har dog erkendt, at forholdene for hundene ikke var optimale, efter at hun for fem år siden blev ramt af sygdom.

Derefter kneb det med at få muget ud hos hundene, har hun fortalt.

Planen var at sælge de mange hunde af racen king charles cavalier, border terrier og puddel.

Men salget gik angiveligt ikke efter planen, og hundene hobede sig op.

Retten ventes at afslutte sagen på fredag.

/ritzau/