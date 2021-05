Den norske milliardær Tom Hagen kan især takke tre af sin forsvundne kones veninder for, at han er blevet sigtet for drab på ægtefællen.

For ifølge en ny bog om den spektakulære kriminalgåde spillede venindernes henvendelse til det norske politi en vigtig rolle for, at rigmanden blev sigtet for at have slået sin kone ihjel.

Det skriver norske TV 2 på baggrund af en nye bog om sagen, som to af tv-stationens journalister har skrevet.

Heraf fremgår det, at politiet i de første måneder efter hustruen Anne-Elisabeth Hagen sporløse Forsvinden tilsyneladende tog Tom Hagens egen anmeldelse for gode varer – nemlig at hustruen var blevet bortført.

Og at gerningsmændene i villaen havde efterladt et trusselsbrev, hvor de krævede en løsesum på ni millioner euro udbetalt i kryptovalutaen Monero for den 68-årige kvinde. Det svarer til godt 67 millioner kroner.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra parrets rigmandsvilla 31. oktober 2018. Men først 10 uger senere blev hendes Forsvinden kendt af offentligheden, da politiet gik ud med en offentlig efterlysning af hende. Det skete på et pressemøde, hvor man også bad om henvendelser fra folk, der mente at ligge ind med brugbare tip.

Det fik øjeblikkeligt tre af hendes veninder fra en forening til at stikke hovederne sammen og overbevise hinanden om, at de burde kontakte politiet for at dele deres viden med efterforskerne.

Nemlig at Anne-Elisabeth Hagen nogle uger før sin Forsvinden havde virket »knust« og »trist«. Flere af veninderne havde hun angiveligt betroet, at det 49 år gamle ægteskab knagede. Årsagen skulle bunde i en konflikt, som lå mange år tilbage i tiden, huskede veninderne.

Anne-Elisabeth Hagen blev meldt forsvundet 31. oktober 2018 af sin mand, der nu er sigtet for at have slået hende ihjel.

Derfor havde milliardær-hustruen fået nok og var klar til at lade sig skille.

Disse oplysninger blev ifølge den nye bog væsentlige for politiets senere sigtelse mod ægtemanden for drab. Ligesom veninderne syntes efterforskerne tilsyneladende, at det var et meget mistænkeligt sammentræf, at Anne-Elisabeth Hagen havde beklaget sig over de alvorlige ægteskabelige problemer så kort tid før sin Forsvinden.

Forklaringerne fra veninderne stemmer også godt overens med fund, som politiets teknikere havde gjort på en computer i parrets hus, som politiet mener tilhørte Anne-Elisabeth Hagen. Her var der allerede i 2012 blevet downloadet dokumenter om skilsmisse og separation, og i februar 2017 var der blevet google oplysninger om, hvordan man kunne søge om skilsmisse.

I juni 2019 bekendtgjorde politiet i Norge, at man anså det for sandsynligt, at Anne-Elisabeth Hagen var død. Og i april 2020 blev Tom Hagen anholdt og sigtet for drab eller medvirket til drab. Efter politiets mening havde han fingeret kidnapningen i et forsøg på at vildlede efterforskningen.

Huset (th) hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra i oktober 2018.

Ægtemanden har dog konsekvent nægtet sig skyldig i enhver indblanding i sagen, og han blev allerede efter godt en uges varetægtsfængsling løsladt igen.

Han har betegnet sit ægteskab med Anne-Elisabeth Hagen som almindeligt og godt. Parret havde tre børn sammen, og han har beskrevet hende som »verdens rareste«.