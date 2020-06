Røverne, der kort før jul 2018 slog til mod varehuset Illum i København, var solidt bevæbnet.

Vidner og personale blev truet med en skarpladt pistol, og montrerne smadret med en økse.

Det gav de brutale røvere et samlet udbytte på 66 Rolex-ure til en samlet værdi af omkring 7,5 mio kr., som de roligt ragede til sig mellem glasskårene.

Men en stor del af de kostbare ure mangler stadig at blive fundet, selv om retssagen mod to af de formodede gerningsmænd begynder onsdag formiddag.

Det fremgår af anklageskriftet om det voldsomme kup, som B.T. har fået aktindsigt i.

Meget usædvanligt blev selve røveriet i stormagasinet filmet af vidner, som røverne egentlig truede til at forlade stedet.

»Jeg gik og så på nogle pæne ure, da jeg fornemmer, at der er en dame, der løber. Jeg ser så op og opdager den her mand med en pistol. 'Get the fuck out of here' siger han,« fortalte øjenvidnet efter røveriet til B.T.

»Lige i starten tænkte jeg bare, at jeg ville filme det, fordi det var en fed 'story' (at kunne dele på sociale medier, red.). Men jeg tænker så også, at det er bevismateriale,« tilføjede øjenvidnet.

Store dele af området omkring Illum i det indre København blev spærret af efter det dramatiske ur-kup i december 2018. Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix

En af gerningsmændene blev kort efter røveriet om eftermiddagen 6. december 2018 overmandet af forfølgende vagter og civile på den nærliggende Købmagergade.

Her blev han tilbageholdt, indtil politiet nåede frem og kunne lægge ham i håndjern.

Røveren viste sig at være bevæbnet med en skarpladt pistol med fem skarpe patroner i og havde også haft omkring halvdelen af de røvede Rolex-ure fra ur- og smykkeforretningen Bucherer i Illum med sig under flugten fra Illum.

Under røveriet havde han ifølge anklageskriftet trykket på pistolens aftrækker, mens han pegede på en ansat. Pistolen sagde en »puf-lyd«, men affyrede heldigvis ikke noget projektil.

Der var tale om en 36-årig mand fra Letland, som dagen efter tilstod røveriet i et grundlovsforhør for lukkede døre. Han har siden siddet varetægtsfængslet.

Han blev allerede ved en tidligere dom i september 2015 idømt indrejseforbud i Danmark for dengang seks år.

Københavns Politi formoder, at der i alt deltog tre gerningsmænd i røveriet. Men det er kun lykkedes at anholde yderligere en formodet gerningsmand.

Det drejer sig om en ligeledes lettisk mand på 31 år, som blev fængslet et halvt års tid efter røveriet.

En af gerningsmændene trykkede ifølge tiltalen på aftrækkeren på sin pistol, mens han pegede på en ansat i Illum. Heldigvis blev der dog ikke affyret noget skud.

»De vil begge være tiltalt ved et nævningeting, da vi mener, at de begge skal tiltales for forbrydelser, der har været så grove, at de som udgangspunkt skal udløse over fire års fængsel,« oplyser anklager Jack Hurup fra Københavns Politi.

Nævningesagen kommer på grund af corona-situationen til at foregå i Bella Center, og der ventes dom i sagen i næste uge.

Under bevisførelsen vil anklageren ikke anvende de videooptagelser, som de truede vidner optog under røveriet og efterfølgende delte med blandt andre B.T.

»Vi har andet videomateriale, som vi anser for tilstrækkeligt,« lyder det fra anklager Jack Hurup.

Ur- og smykkeforretnigen Bucherer i Illum var også udsat for et andet røveri godt et års tidligere end røveriet før jul i 2018.

Her trængte tre mørkklædte mænd i november 2017 ind hos urforhandleren og truede personalet med en pistol. Røverne slap dengang væk med ure for seks millioner kroner.

Med en international anholdelse af en gruppe mænd med tilknytning til forbrydergrupperingen 'De lyserøde pantere' fra Balkan anser dansk politi også dette røveri for opklaret.