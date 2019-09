»Fuck you,« lød det til en ældre mand fra Tarm, da han konfronterede en ukendt person i sin egen have. Næste øjeblik blev han slået ud.

Det var tilsyneladende sådan det foregik, da den 50-årige mand torsdag i sidste uge så en ukendt mand, der gik rundt i hans have.

Manden, der bor i Tarm, gik ud og spurgte manden, hvad han lavede på den private grund. Men i samme øjeblik bemærkede den 50-årige, at der også var en anden person i haven, der ligeledes formodes at være en mand.

Det skriver Ringkøbing Skern Dagblad.

Manden rakte sin arm op foran sig for at afværge, men det var ikke nok, og umiddelbart efter gik han ud som et lys, skriver mediet. Da han igen kom til sig selv, var de to ukendte personer væk.

Overfaldet blev imidlertid først anmeldt til politiet tirsdag, og det har betydet, at politiet ikke har kunne finde nogen spor af de ukendte personer i haven på grund af de mange dages regn.

Og spørger man Bjarne Højgaard, politikommissær for lokalpolitiet i Ringkøbing, så er det ikke usædvanligt, at en voldsanmeldelse først kommer nogle dage senere, fordi folk kan være meget chokerede oven på sådan en oplevelse.

Det fortæller han til Ringkøbing Skern Dagblad.

Siden anmeldelsen har politiet været i området for at se efter de to mænd samt en kvinde, som folk mener at have set i området. Flere har desuden fortalt, at de tre personer har kigget ind ad folks vinduer.

Politiet søgen har imidlertid ikke kastet noget af sig endnu, og derfor beder politikredsen nu offentligheden om hjælp.

»Vi vil også gerne høre fra folk, der har set to mænd gå rundt ved Svalevej i Tarm torsdag omkring kl. 18.45. Den ene mand er 30-40 år, 190 centimeter høj og almindelig af bygning med kort mørkeblondt hår,« fortæller Bjarne Højgaard til Ringkøbing Skern Dagblad.

Ved overfaldet fik den 50-årige mand en række alvorlige skader på armen.